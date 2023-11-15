Музыкальный критик назвал условие возвращения Пугачевой на российскую сцену

«Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева захотела вернуться на сцену в новогодний период. Отмечалось, что артистка готова спеть в Дубае, на Кипре и в Москве при условии закрытого формата мероприятия — без упоминаний о выступлении в СМИ, провокаций и съемок на телефон.