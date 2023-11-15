Названо условие возвращения Пугачевой на российскую сцену

Певица Алла Пугачева должна сменить позицию, чтобы вернуться на российскую сцену. Об этом изданию «ФедералПресс» заявил музыкальный критик Александр Волков.

Музыкальный критик назвал условие возвращения Пугачевой на российскую сцену
© РИА Новости

«Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева захотела вернуться на сцену в новогодний период. Отмечалось, что артистка готова спеть в Дубае, на Кипре и в Москве при условии закрытого формата мероприятия — без упоминаний о выступлении в СМИ, провокаций и съемок на телефон.

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