Лолита о конфликте с продюсером Андреем Разиным: «Мразин?»

Певица Лолита Милявская в беседе со спортсменкой Аллой Шишкиной посоветовала экс-продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину не приезжать в Россию. Интервью с исполнительницей опубликовано на YouTube-канале синхронистки.

«К стране не приближаться и к моим коллегам тоже, я такого никогда не прощу», — заявила артистка.

Лолита порадовалась, что сейчас Разин живет за рубежом. Она отметила, что в нынешнем шоу-бизнесе процветает дружелюбная атмосфера, а нападки на артистов со стороны экс-продюсера связаны с тем, что он находится в еще «другом».

«Мразин? Так он к шоу-бизнесу не имеет отношения, это мошенник», — подчеркнула Милявская.

В конце октября певица Лолита Милявская возмутилась проклятьями Разина в адрес артистов, которые выступили на трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова. Певица высказалась матом о поведении экс-продюсера «Ласкового мая» и назвала его «конченным».