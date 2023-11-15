СМИ: невестка актрисы Максимовой хочет отобрать ее квартиру в Москве

Mash: Невестка актрисы Раисы Максимовой хочет отобрать ее квартиру в Москве
Невестку народной артистки РСФСР Раисы Максимовой обвиняют в попытках отобрать у актрисы квартиру на Тверской улице. Об этом в среду, 15 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
По словам родственников, Елена Шойко, жена младшего сына Максимовой Алексея Гриневича, никогда не была в близких отношениях с актрисой. Общение было редким, только по необходимости. Однако отношение женщины к 94-летней Максимовой быстро изменилось после того, как актрисе диагностировали анемию и назначили переливание крови.
Внучка народной артистки рассказала, что Шойко была одной из первых, кто проведал Максимову в больнице. По ее мнению, женщина пытается вызвать к себе доверие, попутно жалуясь на проблемы с жильем и намекая на квартиру актрисы в центре Москвы, передает Mash.
Актрису театра и кино Раису Максимову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в столичную клинику 8 ноября. Артистка жаловалась на плохое состояние, слабость и сильное головокружение. Родственники вызвали скорую помощь.