СМИ: невестка актрисы Максимовой хочет отобрать ее квартиру в Москве

Невестку народной артистки РСФСР Раисы Максимовой обвиняют в попытках отобрать у актрисы квартиру на Тверской улице. Об этом в среду, 15 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

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По словам родственников, Елена Шойко, жена младшего сына Максимовой Алексея Гриневича, никогда не была в близких отношениях с актрисой. Общение было редким, только по необходимости. Однако отношение женщины к 94-летней Максимовой быстро изменилось после того, как актрисе диагностировали анемию и назначили переливание крови.

Внучка народной артистки рассказала, что Шойко была одной из первых, кто проведал Максимову в больнице. По ее мнению, женщина пытается вызвать к себе доверие, попутно жалуясь на проблемы с жильем и намекая на квартиру актрисы в центре Москвы, передает Mash.