Лолита призналась, что была вынуждена позвонить живущему в США Цекало

Певица Лолита Милявская призналась, что была вынуждена позвонить своему бывшему супругу, продюсеру Александру Цекало. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Без воды».

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Цекало на протяжении последних четырех лет проживает в Соединенных Штатах. За границу он перебрался после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин. После эмиграции он продолжил работать над российскими проектами.

По словам Лолиты, ее звонок был сделан по рабочему вопросу. Артистке потребовалось, чтобы экс-супруг подписал разрешение по авторским правам на одну из совместных песен. На удивление певицы, бывший возлюбленный не отказался и не потребовал ничего взамен.

Напомним, что Лолита Милявская стала известной благодаря совместному дуэту с Александром Цекало в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Пара была вместе 12 лет, столько же просуществовал и творческий союз.