Музыкальный критик раскрыл условия возвращения Пугачевой на российскую сцену

Музыкальный критик Александр Волков считает, что певица Алла Пугачева снова появится на российских экранах только в том случае, если публично изменит свою политическую позицию. Его слова передает «ФедералПресс».

«Какие-то определенные круги в медийном пространстве продолжают поддерживать Пугачеву. Из-за этого в интернете появляется много вбросов. Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится», — заявил он.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источник сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.