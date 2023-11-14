Слухи об отъезде, суд, отмена концерта: где сейчас певец Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров удалил аккаунты из социальных сетей и давно не появляется на светских мероприятиях. Что известно о его местонахождении, чем он занимается, какие новости?

Уезжал ли Сергей Шнуров из России

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В марте 2023 года Telegram-канал «ПУЛ» со ссылкой на источники в окружении Шнурова сообщил, что лидер «Ленинграда» оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать из России. По словам источника, у артиста есть тщательно скрываемая недвижимость в Израиле и Швейцарии.

Комментируя новости, лидер группы «Ленинград» уточнил, что у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также он заверил, что не собирается никуда уезжать из России.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», — отметил он.

Певец заявил, что не разделяет позицию артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации.

«Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной. <...> Может быть, они надеются на то, что таким образом они обратят на себя внимание нужных правительств и те им помогут, дадут какую-то денежку, копеечку», — уточнил Шнуров.

Что Сергей Шнуров говорил про СВО

Сергей Шнуров считает, что у него нет необходимых знаний и образования, чтобы обсуждать спецоперацию. При этом он считает бессмысленными западные санкции, в том числе отмену русской культуры.

«Давайте запретим плохую погоду. Она перестанет быть такой? Запретим слово „брюнет“. Не будет брюнетов? Они останутся, просто слова не будет. Поэтому все эти отмены ни о чем и ни к чему. Назовут таблицу не „Менделеева“, а просто „таблица химических элементов“. Что, никто не будет знать, что ее придумал Менделеев? Все будут знать», — сказал артист на своей пресс-конференции в мае 2022 года.

Шнуров раскритиковал коллег по цеху, которые высказываются на политические темы.

«У артиста задача — точно попадать в ноты. Я думаю, что это в принципе никого не должно волновать», — подчеркнул он.

Какие известны последние новости о Сергее Шнурове

16 сентября в московских «Лужниках» должен был состояться большой концерт группы «Ленинград», однако он был отменен без объяснения причин. Сергей Шнуров уточнил, что не знает, почему ему не позволили выступить перед публикой, и пообещал взыскать с организатора обещанный ему гонорар за мероприятие через суд.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» отменили из-за того, что Шнуров «был слишком близок к телу» покойного бизнесмена Евгения Пригожина.

«Теперь он не мил губернаторам обеих столиц: и Александру Беглову, и [Сергею] Собянину», — написала она в своем Telegram-канале.

В октябре также стало известно, что Сергей Шнуров намерен судиться за кражу у него 5,5 млн рублей с помощницей. По данным «Коммерсанта», девушка работала на телеканале RTVI, где артист какое-то время исполнял обязанности продюсера, а позднее перешла работать в семью исполнителя. Сергей Шнуров вместе с супругой Ольгой проживает в Москве. Помощнице они поручали личные просьбы, такие как покупка элитных вин.