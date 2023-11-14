Mash: Назван диагноз Отара Кушанашвили

Причиной экстренной и резонансной госпитализации "акулы пера" Отара Кушанашвили из ресторана в центре Москвы - с последовавшими разного рода спецэффектами, стал гипертонический криз. Об этом сообщает сегодня Mash.

По информации ресурса, инфаркт миокарда результаты обследования у эпатажного журналиста не подтвердили.

Напомним, на вызов к ресторану медики прибыли вечером 12 ноября. Отмечено, что у Кушанашвили "резко повысилось давление, сам он жаловался на острую боль в животе".

Телеведущего отвезли в больницу, состояние журналиста там нормализовали, и он отправился домой. Хотя врачи настаивали на госпитализации.

Кушанашвили ответил на обвинение в вызове скорой ради хайпа

Далее шоумен записал энергичный видеоспич, после чего его заподозрили в инсценировке инфаркта.

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