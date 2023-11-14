Лолита рассказала о 10 самых страшных днях в своей жизни

"Это были самые страшные 10 дней в моей жизни. Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет… Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем", - рассказала Лолита.