Жена Брюса Уиллиса рассказала о комплексе вины

Супруга Брюса Уиллиса, страдающего прогрессирующей деменцией, рассказала о проблемах, с которыми сталкивается семья и родные актера. Эмма Хемминг призналась, что ко всем тяготам их жизни добавляется чувство вины за хорошее материальное положение.

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Она опубликовала колонку в издании Sunday Paper. В момент, когда диагноз Уиллиса был предан огласке, прошло около полугода. Эмма Хемминг отметила, что рассказ о болезни мужа позволил, наконец, "дышать", а не держать все в тайне. Она признается, что ей помогает поддержка сообщества людей, у родных которых такое же заболевание. В то же время она борется с чувством вины, потому что имеет возможность отдыхать от ухода за мужем.

"То, что я рассказываю, привлекает внимание прессы, и я знаю, что существуют тысячи невыразимых, неслыханных историй, каждая из которых заслуживает сострадания и заботы. Для меня важно быть защитником тех семей, у которых нет времени, энергии или ресурсов, чтобы защищать свои интересы", - пишет Эмма.

Она отмечает, что сейчас их семья сосредоточена на том, чтобы чаще бывать вместе и "праздновать все моменты, которые может предложить жизнь".