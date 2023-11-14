Внука Пугачевой ищут судебные приставы

Внука Пугачевой разыскивают судебные приставы
Судебные приставы разыскивают музыканта Никиту Преснякова и его супругу в связи с долгами. Об этом сообщает Shot.
Подчеркивается, что внук певицы Аллы Пугачевой, несмотря на переезд в США, в настоящее время зарабатывает в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт».
Компанией устанавливаются спортивные площадки по заявкам застройщиков столицы. Кроме того, фирма выполняет госконтракты.
Генеральным директором компании числится 26-летняя жена Преснякова Алена. Она переехала в США вместе с мужем.
В прошлом году выручка «Нико спорт» достигла 10,5 млн рублей. Вместе с тем Преснякова задолжала Федеральной налоговой службе порядка 80 тысяч рублей.
Также накоплен долг за неоплату штрафов за вождение оформленного на компанию автомобиля (60 тысяч рублей).
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения были переданы материалы о штрафах в Федеральную службу судебных приставов.
Ранее Telegram-канал RT сообщил, что администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Утверждалось, что она не оплатила долги по аренде участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье.