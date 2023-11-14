Внука Пугачевой ищут судебные приставы

Судебные приставы разыскивают музыканта Никиту Преснякова и его супругу в связи с долгами. Об этом сообщает Shot.

Подчеркивается, что внук певицы Аллы Пугачевой, несмотря на переезд в США, в настоящее время зарабатывает в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт».

Компанией устанавливаются спортивные площадки по заявкам застройщиков столицы. Кроме того, фирма выполняет госконтракты.

Генеральным директором компании числится 26-летняя жена Преснякова Алена. Она переехала в США вместе с мужем.

В прошлом году выручка «Нико спорт» достигла 10,5 млн рублей. Вместе с тем Преснякова задолжала Федеральной налоговой службе порядка 80 тысяч рублей.

Также накоплен долг за неоплату штрафов за вождение оформленного на компанию автомобиля (60 тысяч рублей).