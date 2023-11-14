Боня показала результаты пластической операции

В Москве сегодня проходит премия журнала The Voice «Главные Лица», в которой приняли участие многие звезды. Среди гостей оказалась блогерша и телеведущая Виктория Боня, которая на премии впервые обнародовала результаты пластической операции.

© Youtube / FAMETIME TV

Девушка сделала себе так называемые «лисьи глазки», сузив и удлинив разрез глаз. Изменения в лице девушки оценила заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, осыпав Боню комплиментами. Но к восторгу Утяшевой присоединились далеко не все.

— Я оставлю гневный коммент, но это просто ужасно! — высказалась возлюбленная Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк.

Пользователи социальных сетей также разделились на два лагеря. Кто-то положительно отзывается о результатах операции, а кто-то считает, что лицо девушки кажется «уделанным», пишет StarHit.

Пластическую операцию Боня сделала в августе в одной из американских клиник. На 12-й день после процедуры она призналась, что чувствительность некоторых частей лица не до конца восстановилась.