Стало известно, за что разыскивают Никиту Преснякова судебные приставы

Внук Аллы Пугачёвой, проживающий в США, продолжает заниматься бизнесом в России через свою компанию «Нико спорт». Управляет бизнесом на родине его 26-летняя жена Алёна, которая является генеральным директором компании. «Нико спорт» специализируется на дистрибуции уличных тренажеров и зарабатывает на установке спортивных площадок по заказам застройщиков в Москве и области, а также на выполнении государственных контрактов. В 2022 году оборот компании достиг 10,5 миллионов рублей.