Стало известно, за что разыскивают Никиту Преснякова судебные приставы
Внук Аллы Пугачёвой, проживающий в США, продолжает заниматься бизнесом в России через свою компанию «Нико спорт». Управляет бизнесом на родине его 26-летняя жена Алёна, которая является генеральным директором компании. «Нико спорт» специализируется на дистрибуции уличных тренажеров и зарабатывает на установке спортивных площадок по заказам застройщиков в Москве и области, а также на выполнении государственных контрактов. В 2022 году оборот компании достиг 10,5 миллионов рублей.
Согласно данным SHOT, у Алёны имеется задолженность перед ФНС в размере около 80 тысяч рублей. Кроме того, приставы начали проводить мероприятия по поиску супругов Пресняковых из-за задолженности по штрафам за два года за автомобиль, оформленный на компанию.Текущая сумма взыскания превышает 60 тысяч рублей. Все материалы по данному делу переданы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Напомним, что ранее российский хирург Хайдаров подписал контракт с известным иностранцем.