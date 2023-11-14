Блогеру «Руки-базуки» грозит тюрьма

Там добавили, что во время прямого эфира блогер делился запрещенными способами вывода денег. Кирилл «Руки-базуки» пригласил на свою страничку двух известных эскортниц Татьяну Фогельман и Юлию Моретти.

Во время трансляции Кирилл рассказал о способах обхода банковских ограничений и утверждал, что его друзья и подруги находятся с ним из-за его запаса наркотических средств. Эти высказывания привлекли внимание главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, который обратился в прокуратуру и МВД с требованием провести проверку на пропаганду наркотиков, ЛГБТ и финансовые махинации, передали в telegram-канале.