По информации, предоставленной Пятым каналом, Тимур Хайдаров, известный пластический хирург, все еще вызывает большой интерес среди отечественных и зарубежных знаменитостей, несмотря на определенные отрицательные моменты в его практике.

По словам Хайдарова, его целью было продемонстрировать высокий уровень пластической хирургии в России, который привлекает зарубежных знаменитостей.

Однако из-за соблюдения конфиденциальности он не имеет возможности обсуждать этот аспект публично. Тем не менее, эти практики позволяют подчеркнуть качество работы российских специалистов на мировой арене.

В результате, Хайдаров продолжает успешно практиковаться, оставаясь объектом интереса для знаменитостей, желающих сделать некоторые корректировки в своей внешности.