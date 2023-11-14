Клиентом российского хирурга Хайдарова стал таинственный, но известный за границей человек
По информации, предоставленной Пятым каналом, Тимур Хайдаров, известный пластический хирург, все еще вызывает большой интерес среди отечественных и зарубежных знаменитостей, несмотря на определенные отрицательные моменты в его практике.
По словам Хайдарова, его целью было продемонстрировать высокий уровень пластической хирургии в России, который привлекает зарубежных знаменитостей.
Однако из-за соблюдения конфиденциальности он не имеет возможности обсуждать этот аспект публично. Тем не менее, эти практики позволяют подчеркнуть качество работы российских специалистов на мировой арене.
В результате, Хайдаров продолжает успешно практиковаться, оставаясь объектом интереса для знаменитостей, желающих сделать некоторые корректировки в своей внешности.
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