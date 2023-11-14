Катя Лель оценила тренд на ее песню среди иностранцев

Российская поп-певица Катя Лель в беседе с «Газетой.Ru» оценила тренд на ее песню «Мой мармеладный» среди иностранных пользователей социальной сети TikTok.

По признанию исполнительницы, ей очень приятно, что ее композиция 2004 года завирусилась.

«Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают», — сказала Лель в беседе с изданием.

Она назвала образы блогеров, снимающих видео в меховых шапках и шубах, олицетворением и сутью России. Лель также пообещала, что обязательно присоединится к тренду.

Ранее сообщалось, что песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. При этом, не зная значения слов «попробуй джага-джага» из песни, они просят перевод. На завирусившийся трек сняли уже порядка 60 тысяч роликов.

До этого Катя Лель рассказала, что значит выражение «джага-джага» из песни «Мой мармеладный». По ее словам, продюсер Максим Фадеев объяснил ей, что «это значит "Эй, как дела, все клево"». Певица призналась, что для нее это «любовь и дружба, нежность и радость».