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Катя Лель оценила тренд на ее песню среди иностранцев

Российская поп-певица Катя Лель в беседе с «Газетой.Ru» оценила тренд на ее песню «Мой мармеладный» среди иностранных пользователей социальной сети TikTok.

Катя Лель оценила тренд на ее песню среди иностранцев
© globallookpress.com

По признанию исполнительницы, ей очень приятно, что ее композиция 2004 года завирусилась.

«Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают», — сказала Лель в беседе с изданием.

Она назвала образы блогеров, снимающих видео в меховых шапках и шубах, олицетворением и сутью России. Лель также пообещала, что обязательно присоединится к тренду.

Ранее сообщалось, что песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. При этом, не зная значения слов «попробуй джага-джага» из песни, они просят перевод. На завирусившийся трек сняли уже порядка 60 тысяч роликов.

До этого Катя Лель рассказала, что значит выражение «джага-джага» из песни «Мой мармеладный». По ее словам, продюсер Максим Фадеев объяснил ей, что «это значит "Эй, как дела, все клево"». Певица призналась, что для нее это «любовь и дружба, нежность и радость».

«"Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле», — резюмировала она.

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