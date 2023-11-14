Стало известно имя предполагаемой невесты Филиппа Киркорова

Журналисты раскрыли личность новой предполагаемой избранницы Киркорова

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Она — одна из самых влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе.

С момента своего развода с Аллой Пугачёвой в 2005 году Филипп Киркоров, отвечая на вопросы о личной жизни, постоянно отвечал, что его сердце свободно. И вот недавно, певец заявил, что встретил свою избранницу и намерен отправиться с ней в ЗАГС.

При этом имя своей новой пассии Киркоров держал в тайне. Однако журналистам Утро.ru, кажется удалось раскрыть личность его новой потенциальной супруги.

По информации издания, она — самая красивая женщина российского шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных в нём фигур. Татьяна Тур —продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.