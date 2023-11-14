Стало известно имя предполагаемой невесты Филиппа Киркорова
Журналисты раскрыли личность новой предполагаемой избранницы Киркорова
Она — одна из самых влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе.
С момента своего развода с Аллой Пугачёвой в 2005 году Филипп Киркоров, отвечая на вопросы о личной жизни, постоянно отвечал, что его сердце свободно. И вот недавно, певец заявил, что встретил свою избранницу и намерен отправиться с ней в ЗАГС.
При этом имя своей новой пассии Киркоров держал в тайне. Однако журналистам Утро.ru, кажется удалось раскрыть личность его новой потенциальной супруги.
По информации издания, она — самая красивая женщина российского шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных в нём фигур. Татьяна Тур —продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.
Журналисты отметили тот факт, что стройная красавица часто сопровождает певца на светских мероприятиях. Их общение и поведение говорит о том, что между певцом и продюсером существуют не только деловые отношения. В близком окружении Киркорова Татьяну также называют его «невестой».