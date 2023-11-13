Российский блогер Стас Круглицкий рассказал об операции

Популярный российский блогер Стас Круглицкий, известный как «Стас просто класс», рассказал об операции на нос. Подробностями он поделился в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© @stasprostoklass

Блогер опубликовал видео, где он лежит в больничной палате.

«Я себе чинил нос. Там (...) какая-то штука, чтобы у меня не образовывался ком в горле», — пояснил Круглицкий.

По его словам, операция была плановой и прошла успешно.

Он добавил, что ощущает побочные эффекты после хирургического вмешательства — «полунасморочное» состояние и боль в горле. В то же время Круглицкий подчеркнул, что в целом чувствует себя хорошо.