Поплавская заявила об абберации памяти у Пугачевой

Певица Алла Пугачева недавно в своем блоге опубликовала большое обращение, где высказала все недовольство своим ненавистникам и объяснила, что имела в виду, назвав россиян холопами и рабами. Послание звезды еще больше разозлило телеведущую, актрису Яну Поплавскую.

— Вранье очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А.Б, — заявила актриса.

Поплавская добавила, что вся жизнь Пугачевой была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Телеведущая не считает певицу настоящей артисткой, поскольку она не писала самостоятельно хиты, «их вложили ей в рот». Среди прочего Поплавская отметила, что за спиной певицы нет миллионов фанатов, как утверждала Пугачева.

— Это глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял. Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, — заявила актриса.

Телеведущая подчеркнула, что безусловная любовь может быть только к своим детям, которые сейчас находятся на фронте. При этом, сейчас есть множество артистов, которые постоянно ездят на фронт и в госпитали, везут провизию, вооружение, гуманитарную помощь. А некоторые и вовсе живут на фронте, передает StarHit.