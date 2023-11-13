Telegram-канал Mash сообщает, что Генпрокуратура РФ проверит журналиста Отара Кушанашвили из-за новостей о госпитализации и его заявлений. Как утверждает Mash, прокуратуру попросили выяснить, не были ли новости об обращении журналиста к врачам инсценировкой.

По данным канала, в генпрокуратуру обратился глава движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский, который «обвинил журналиста в грязном хайпе и злоупотреблении своим звездным статусом». Также он призвал проверить высказывания Кушанашвили о правительстве РФ и спецоперации и дать правовую оценку его действиям, сообщает Mash.

12 ноября СМИ сообщили, что Кушанашвили экстренно госпитализировали из ресторана в Москве с подозрением на сердечный приступ.

Позже в Telegram появилось видеообращение Кушанашвили, в котором он назвали новости о госпитализации «грязными слухами».