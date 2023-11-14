Журналист Отар Кушанашвили ответил на обвинения в том, что он вызывал себе скорую помощь ради хайпа. В своем Telegram-канале он заявил, что еще «не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках».

Кушанашвили также решил извиниться за ролик из автомобиля, где нецензурно прокомментировал новости о своей госпитализации. Он отметил, что видео было полно бравады, которая «в этой ситуации неуместна». Журналист попросил прощения у всех, кого напугал своими действиями и поблагодарил за слова поддержки. Он добавил, что с большим уважением относится к врачам Боткинской больницы и обнял их всех перед тем, как уехал.

Напомним, что 12 ноября СМИ сообщили, что Кушанашвили экстренно госпитализировали из ресторана в Москве с подозрением на сердечный приступ. Позднее в его Telegram-канале появилось видеообращение, в котором он назвал эти новости «грязными слухами».