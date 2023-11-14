Кушанашвили ответил на обвинение в вызове скорой ради хайпа
Журналист Отар Кушанашвили ответил на обвинения в том, что он вызывал себе скорую помощь ради хайпа. В своем Telegram-канале он заявил, что еще «не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках».
Кушанашвили также решил извиниться за ролик из автомобиля, где нецензурно прокомментировал новости о своей госпитализации. Он отметил, что видео было полно бравады, которая «в этой ситуации неуместна». Журналист попросил прощения у всех, кого напугал своими действиями и поблагодарил за слова поддержки. Он добавил, что с большим уважением относится к врачам Боткинской больницы и обнял их всех перед тем, как уехал.
Напомним, что 12 ноября СМИ сообщили, что Кушанашвили экстренно госпитализировали из ресторана в Москве с подозрением на сердечный приступ. Позднее в его Telegram-канале появилось видеообращение, в котором он назвал эти новости «грязными слухами».
После этого в Генпрокуратуру РФ обратился лава движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский, который обвинил журналиста «в грязном хайпе и злоупотреблении звездным статусом». Он также попросил проверить высказывания Кушанашвили о правительстве РФ и спецоперации.