Роза Сябитова объяснила отсутствие партнера у Бузовой

Телеведущая Роза Сябитова поделилась в передаче "Шоу Воли" советами по отношениям с певицей Ольгой Бузовой.

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Сябитова призналась, что ей нравится Бузова. Она назвала артистку стрессоустойчивой и "умницей". Однако звезда считает, что певица слишком много работает. По ее мнению, именно из-за этого у исполнительницы возникли проблемы с личной жизнью.

"Давай, может, работу как-то поменьше сделаем. Потому что найти мужа - как найти хорошую работу; и собеседования - как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги в том числе, а она работает", - отметила телеведущая.

Бузова не раз рассказывала о своем трудоголизме. Она работает на съемках шоу, ходит на репетиции по хореографии, записывает песни и снимает клипы. Звезда часто пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу заболевшей или с травмой. В октябре 2023 года она заявила, что боится не найти в графике времени на свою свадьбу.