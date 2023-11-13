Агутин зарегистрировал компанию, чтобы открыть ресторан

Певец Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне», через которую он может открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

У ООО «На сиреневой луне» есть и английская версия названия — ON THE LILIAC MOON LLC. Агутин стал совладельцем компании с долей в 33,3%. Основной сферой деятельности указано исполнительское искусство и художественное творчество, а дополнительными — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

По информации канала, совладельцами компании в равных долях также стали управляющий московской концертной площадкой «Главклуб» Михаил Евграфов и генеральный директор агентства «Мельница» Сергей Мельников.