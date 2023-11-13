Агутин зарегистрировал компанию, чтобы открыть ресторан
Певец Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне», через которую он может открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
У ООО «На сиреневой луне» есть и английская версия названия — ON THE LILIAC MOON LLC. Агутин стал совладельцем компании с долей в 33,3%. Основной сферой деятельности указано исполнительское искусство и художественное творчество, а дополнительными — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.
По информации канала, совладельцами компании в равных долях также стали управляющий московской концертной площадкой «Главклуб» Михаил Евграфов и генеральный директор агентства «Мельница» Сергей Мельников.
Напомним, что в октябре Агутин потребовал еще 1 млн рублей с тульского блогера Ильи Мамаева, который обвинил его в сатанизме. Ранее музыканту удалось отсудить 1 млн рублей компенсации морального вреда, однако позднее он решил потребовать еще столько-же за судебные издержки.