Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву своей поклонницей. Таким мнением он поделился после того, как артистка упомянула его на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!" – заявил SHAMAN в комментарии "Газеты.ру".

2 ноября Пугачева прибыла в Россию через границу в Псковской области. На следующий день ее заметили в столице на Ленинградском вокзале. Отмечалось, что певица записала три песни в студии "Салам" в Твери.

Уже 5 ноября в СМИ писали, что Пугачева уехала из России в Латвию.