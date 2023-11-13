«Аватар Шоу» покинул первый конкурсант

Юмористка Надежда Ангарская покинула "Аватар Шоу" после того, как жюри сумели раскрыть ее личность под маской Золушки.

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Она выступила на шоу с треком "Город влюбленных людей" Анны Герман. В номинации на вылет также оказались конкурсанты под маской Змея Горыныча и Аленушки. Звездное жюри выдвигало разные версии насчет личности Золушки, среди которых помимо Ангарской значились Таисия Повалий и Марина Кравец. Однако в итоге жюри смогли верно определить артиста, и Ангарская покинула шоу.