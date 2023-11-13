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«Каждая женщина мечтает»: Бледанс о внебрачном сыне Григория Лепса

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на программе "Звезды сошлись" заявила, что множество женщин были бы рады родить от певца Григория Лепса.

«Каждая женщина мечтает»: Бледанс о внебрачном сыне Григория Лепса
© РИА Новости

"Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять его, но с другой стороны, это же мальчик! Может быть, хочется познакомиться, вдруг похож", - отметила Бледанс.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса призналась, что и сама была бы не прочь родить от известного певца.

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына. Помимо этого, после одного из своих концертов Лепс признался, что у него недавно родился внебрачный сын.

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