«Каждая женщина мечтает»: Бледанс о внебрачном сыне Григория Лепса

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на программе "Звезды сошлись" заявила, что множество женщин были бы рады родить от певца Григория Лепса.

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"Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять его, но с другой стороны, это же мальчик! Может быть, хочется познакомиться, вдруг похож", - отметила Бледанс.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса призналась, что и сама была бы не прочь родить от известного певца.

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.