«Ничтожная тема»: Василий Ливанов осудил поведение уехавших звезд

"Галкин* (признан иностранным агентом) - это ничтожная тема. Как и вся прочая шушера, подобная ему. Я про этих придурков типа Галкина даже разговаривать не хочу. Не считаю нужным тратить время на разговоры об уехавших. Эти придурки уехали, выбор свой сделали. Пусть там остаются. А нам хватит уже уделять этим моральным уродам свое внимание. Они того не стоят", - возмутился Ливанов.