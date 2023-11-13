Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей после того, как она повторила его слова

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как певица процитировала его на своей странице в соцсетях.

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» – сказал Shaman «Газете.Ru».