Лера Кудрявцева в слезах позвонила матери из-за выступления на телешоу

"Каждое слово в сердце. Объяснить, что именно сработало, невозможно. Гениальное исполнение. Я всю песню думала о своей маме, какая я свинья, что сегодня ей не звонила. Такие песни заставляют нас подумать, что ничего дороже матери нет", - сказала телеведущая.