Лера Кудрявцева в слезах позвонила матери из-за выступления на телешоу
Телеведущая Лера Кудрявцева расплакалась в прямом эфире шоу "Суперстар" после выступления Игоря Гаджиева.
Музыкант спел песню Олега Газманова "Мама". После выступления он посоветовал беречь своих родителей и помнить о них, а также отметил, что именно его мама настояла на том, чтобы Гаджиев стал артистом. Кудрявцева призналась, что исполнение певца тронуло ее душу.
"Каждое слово в сердце. Объяснить, что именно сработало, невозможно. Гениальное исполнение. Я всю песню думала о своей маме, какая я свинья, что сегодня ей не звонила. Такие песни заставляют нас подумать, что ничего дороже матери нет", - сказала телеведущая.
Затем Кудрявцева в прямом эфире попробовала дозвониться до матери, но не смогла. Она выразила мнение, что ее пожилая родительница уже отдыхает, так как у нее не работает рука после инсульта.