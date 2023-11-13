Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Советский и украинский композитор Константин Меладзе снизил ценник на свою виллу в Крыму на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, продажа связана с переживаниями владельцев о том, что недвижимость могут национализировать.

Изначально за дом просили 300 миллионов рублей, сейчас — 289 миллионов рублей. Площадь двухэтажного дома составляет около 700 кв. м, он находится недалеко от Ялты в элитном поселке "Вилла роз".

В собственность входят участок на 12 Га и бассейн. Источник в риелторских кругах, приближенный к сделке, уточнил, что виллу построили еще в 2010 году, но сам Меладзе бывал там редко.

Дом Константина Меладзе в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье продали в октябре.