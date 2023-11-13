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«Я ноунейм, но»: как выглядит племянница Максима Галкина*

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    18-летняя племянница Максима Галкина*(признан иноагентом) Алина, решила последовать примеру своего дяди и начать звездную карьеру. Об этом сообщает «Московский «Комсомолец». Девушка мечтает о славе, хвастается фотографиями с отдыха на дорогих курортах, в люксовых авто и брендовой одежде.

    «Я ноунейм, но хочу стать популярной. Как это сделать? Суть в том, что я собрала список звезд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию — совместные видосики, встречи», - написала Алина Галкина в социальной сети.

    Алина Галкина дочь старшего брата Максима Галкина Дмитрия. Она живет в России, учится в МГИМО и занимается конным спортом. Девушка недавно уже попадала в поле зрения СМИ, когда в блоге выложила фотографии с отдыха на Кипре, где Алла Пугачева устроила вечеринку в честь дня рождения крестницы.

    *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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