Тимур Хайдаров рассказал, как поддерживает внешность Киркорова после пластики

«Он молод, красив, счастлив, заходил в гости, да. Он и не скрывает, что периодически поддерживает результат нашего преображения, ребят, и это нормально. У нас, конечно, с ним проект, я так скажу, преображения особенный. Всем пациентам на заметку, что как минимум нужно посещать осмотры вот, а как максимум — выполнять те или иные процедуры», — отметил Хайдаров.