Бузова раскрыла сложность работы в «Доме-2»

Российская певица, бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова раскрыла сложность работы в проекте. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

«Я работала каждый день», — высказалась артистка.

Бузова отметила, что в первые пять лет работы на проекте она в любое время была готова подменить своих коллег — ведущих Ксению Собчак и Ксению Бородину.

«Я всегда была на подстраховке у девочек, девочки свои планы решают, мероприятия ставят, а Оля всегда страхует», — добавила она.

Ранее Бузова раскрыла отношение к Бородиной. «За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной», — высказалась Бузова о Бородиной.