Экс-солистка SEREBRO снялась в крошечном бикини в Дубае

Бывшая солистка SEREBRO Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике. Снимком она поделилась в Instagram.

© seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

38-летняя Ольга Серябкина отдыхает в Дубае. На новых фотографиях она позировала в черном крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Образ дополнили украшения и солнцезащитные очки.

Исполнительница в 2020 году официально стала женой бизнесмена Георгия Начкебии, мужчина работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын Лука. Певица говорила подписчикам, что соблюдала строгую диету из-за грудного вскармливания. Она убрала из рациона рыбу, морепродукты, молочные продукты, орехи и многое другое. Серябкина признавалась, что периодически у нее возникало желание съесть "запрещенку", но в итоге срывов не было.