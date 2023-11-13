Экс-солистка SEREBRO снялась в крошечном бикини в Дубае

Бывшая солистка SEREBRO Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике. Снимком она поделилась в Instagram.
38-летняя Ольга Серябкина отдыхает в Дубае. На новых фотографиях она позировала в черном крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Образ дополнили украшения и солнцезащитные очки.
Исполнительница в 2020 году официально стала женой бизнесмена Георгия Начкебии, мужчина работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын Лука. Певица говорила подписчикам, что соблюдала строгую диету из-за грудного вскармливания. Она убрала из рациона рыбу, морепродукты, молочные продукты, орехи и многое другое. Серябкина признавалась, что периодически у нее возникало желание съесть "запрещенку", но в итоге срывов не было.
По словам исполнительницы, ей удалось быстро прийти в форму после родов, хотя она практически год не занималась спортом. Звезда решила не рисковать здоровьем ради кубиков пресса, а дать организму возможность спокойно восстановиться, и осталась довольна результатами. Сейчас певица весит 51 килограмм при росте 158 сантиметров.