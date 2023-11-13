Отар Кушанашвили ответил на "грязные слухи" о своей госпитализации

Отар Кушанашвили эмоционально ответил на "грязные слухи" о своей госпитализации
Отар Кушанашвили прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Видео с обращением журналиста опубликовано в его Telegram-канале.
"Я полон сил и огня", - заявил Кушанашвили.
По его словам, видео он записывал из машины своих друзей. Журналист обратился к подписчикам со словами:
"Я похож на хворого человека?"
Журналист также заявил, что "похоронит тех, кто распространяет грязные слухи".
"Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить", - добавил он.
Ранее Telegram-каналы сообщили о госпитализации Отара Кушанашвили из ресторана в центре Москвы. Сообщалось, что журналист перенес сердечный приступ.
В свою очередь, продюсер журналиста Виктор Ладненко объяснил проблемы со здоровьем у своего клиента тем, что у него в последнее время было много работы.
"Просто не выдержало сердце", - сообщил Ладненко.
Отар Кушанашвили - известный телеведущий. Широкую известность ему принесла программа "Акулы пера". Также был ведущим развлекательных музыкальных передач, работал на радиостанции "Европа плюс".