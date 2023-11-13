Восемнадцатилетняя племянница Максима Галкина Алина захотела стать популярной

Дочь старшего брата Максима Галкина, Алина, недавно начала свою карьеру блогера. Она время от времени записывает влоги на YouTube, где выражает желание стать известной, об этом пишет StarHit со ссылкой на социальные сети девушки. "Я ноунейм, но хочу стать популярной, — написала начинающий блогер. — Как это сделать? Суть моего ролика в том, что я собрала список звезд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию — совместные видосики, встречи". Алина, 18-летняя племянница супруга Аллы Пугачевой, учится в МГИМО и проживает в России. Она регулярно делится в своем личном блоге роскошными атрибутами своей жизни - путешествиями, дорогими автомобилями и брендовой одеждой. Иногда она публикует фотографии со своим младшим братом Гришей. Алина увлекается конным спортом, о чем она часто упоминает в своем блоге. Об отце Алины, Дмитрии Галкине, известно немного. Ранее СМИ писали, что он был связан с бизнесом по производству оружия. Он редко дает интервью и ведет непубличный образ жизни. Ранее Максим Галкин поделился в соцсетях кадрами с семейного отдыха в Латвии. Он показал поклонникам фото с детьми-двойняшками и дочерью певицы Кристины Орбакайте. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью в конце июля прилетела к отцу в Литву. Артистка вместе с Миколасом Орбакасом побывала в доме своего детства и показала его подписчикам в соцсетях, а после этого звезда с семьей отправилась в Латвию к матери певице Алле Пугачевой, чтобы провести отпуск вместе.