$92.05+0.1398.32-0.09

СМИ: Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом

Грузинского и российского журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно в воскресенье, 12 ноября.

Стал известен диагноз госпитализированного Кушанашвили
©  Youtube / Алёна, блин!

По сообщениям СМИ, у журналиста случился приступ в столичном ресторане во время отдыха с друзьями. Кушанашвили внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь.

Врачи приняли решение госпитализировать Кушанашвили. По словам очевидцев, он был в сознании, но ему было трудно дышать. Среди прочего журналист жаловался на боли в груди.

Кушанашвили вызвали реанимобиль

Позднее врачи подтвердили сердечный приступ у Кушанашвили, его госпитализировали в Боткинскую больницу, пишет Telegram-канал Baza.

15 сентября композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние оценивалось как тяжелое. Как утверждалось, врачи обнаружили у него последствия после перенесенного обширного инфаркта. Позже стало известно, что Николаева тайно выписали из больницы, где он перенес операцию на сердце.

18