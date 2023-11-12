Стал известен диагноз госпитализированного Кушанашвили

СМИ: Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом
Грузинского и российского журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно в воскресенье, 12 ноября.
По сообщениям СМИ, у журналиста случился приступ в столичном ресторане во время отдыха с друзьями. Кушанашвили внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь.
Врачи приняли решение госпитализировать Кушанашвили. По словам очевидцев, он был в сознании, но ему было трудно дышать. Среди прочего журналист жаловался на боли в груди.
Позднее врачи подтвердили сердечный приступ у Кушанашвили, его госпитализировали в Боткинскую больницу, пишет Telegram-канал Baza.
15 сентября композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Его состояние оценивалось как тяжелое. Как утверждалось, врачи обнаружили у него последствия после перенесенного обширного инфаркта. Позже стало известно, что Николаева тайно выписали из больницы, где он перенес операцию на сердце.