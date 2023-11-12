Стал известен диагноз госпитализированного Кушанашвили

Грузинского и российского журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно в воскресенье, 12 ноября.

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По сообщениям СМИ, у журналиста случился приступ в столичном ресторане во время отдыха с друзьями. Кушанашвили внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь.

Врачи приняли решение госпитализировать Кушанашвили. По словам очевидцев, он был в сознании, но ему было трудно дышать. Среди прочего журналист жаловался на боли в груди.

Позднее врачи подтвердили сердечный приступ у Кушанашвили, его госпитализировали в Боткинскую больницу, пишет Telegram-канал Baza.