Волочкова: «Я такая женщина, мне все дарят»
Анастасия Волочкова призналась, что не покупает себе дорогих вещей – все дарят поклонники.
«Я ничего себе дорогого домой не покупала. Мне все дарят! Но я такая женщина, мне дарят. Не могли пережить. Мне там один мой поклонник подарил Maybach, ну просто, знаете. Но значит я такая везде: в сексе, в постели, в жизни. Интересный человек, которому хочется подарить. Фрески дома подарили, люстры подарили, мебель подарили, бриллианты подарили», — рассказала Волочкова.
Как информирует 5 Канал, балерина подчеркнула, что не хвастается подарками, а, напротив, смущается и порой не знает, как об этом рассказывать. Ведь деньги для нее -не главное.
«Я настолько жизнь не меряю количеством денег. Для меня ценность имеет то, что не имеет цены», — резюмировала Анастасия.
Ранее Волочкова в микроблоге опубликовала свой снимок в бикини в момент нахождения в капсуле солярия. Она похвасталась, что хорошо выглядит, стала загорелой и стройной.