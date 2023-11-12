Волочкова: «Я такая женщина, мне все дарят»

«Я ничего себе дорогого домой не покупала. Мне все дарят! Но я такая женщина, мне дарят. Не могли пережить. Мне там один мой поклонник подарил Maybach, ну просто, знаете. Но значит я такая везде: в сексе, в постели, в жизни. Интересный человек, которому хочется подарить. Фрески дома подарили, люстры подарили, мебель подарили, бриллианты подарили», — рассказала Волочкова.