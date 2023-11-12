На фоне слухов о разводе Пресняков рассказал о семейном счастье

В прошлом году Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметили 15 лет со дня свадьбы. Об их семье в СМИ и социальных сетях звучала разная информация, да и сама Подольская не раз говорила, что их брак неоднократно проходил проверку на прочность.

До встречи с Натальей Пресняков много лет пытался построить крепкие отношения с разными женщинами, но настоящей семьи не получалось.

На премии OK! Awards «Больше, чем звезды» Владимир Пресняков признался, что именно он отвечает за атмосферу в их доме.

«Я няня, домработница, любовник, муж, брат, сестер. Это все я», — заявил он.

При этом, по словам певца, его супруга очень ценит его старания и вклад в семейную жизнь.

У Натальи и Владимира растут два сына.