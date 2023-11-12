Бузова сказала, что Лобода оскорбила ее поклонников
Ольга Бузова сообщила, что Светлана Лобода как человек ей неинтересна. Светлана скверно отозвалась о фанатах Ольги.
«Сказала, что Бузову слушают только недалекие люди. Для меня уже априори человек не может быть интересным, если он так относится к людям. Я никогда не хотела пойти по пути Лободы, ни по чьему-то пути. Светлана никогда не была для меня примером. Человек, который оскорбляет других людей, какой пример с него можно взять?», — пояснила телеведущая.
В рамках интервью Надежде Стрелец на YouTube Бузова также вспомнила о том, как ее долгое время не считали достойной приглашения на светские мероприятия, сообщает портал thevoicemag.
«Было табу. А потом, когда меня позвали, я сказала, что нет времени. Мы лучше с простым народом потанцуем на концерте», — рассказала она.
Также Ольга ответила тем недоброжелателям, которые пишут ей, что она не следит за модой. Ей не нужен собственный стилист – она подбирает наряды самостоятельно и все ее устраивает.
Ранее Ольга Бузова призналась, что старается не реагировать на критику в свой адрес, за редкими исключениями, когда слова хейтера задевают ее честь и достоинство.