Бузова сказала, что Лобода оскорбила ее поклонников

«Сказала, что Бузову слушают только недалекие люди. Для меня уже априори человек не может быть интересным, если он так относится к людям. Я никогда не хотела пойти по пути Лободы, ни по чьему-то пути. Светлана никогда не была для меня примером. Человек, который оскорбляет других людей, какой пример с него можно взять?», — пояснила телеведущая.