Бузова рассказала про обиды на хейтеров

«В какой-то момент мне прям стало так за себя обидно. Мне хотелось сказать: "Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь, уже хорош! Вам не стыдно?" Поверьте, мне есть столько чего сказать и про всех рассказывать, мне просто неинтересно», - пожаловалась звезда.