Бузова рассказала про обиды на хейтеров
Ольга Бузова заявила в интервью Надежде Стрелец на YouTube,
что старается не реагировать на многочисленную, но неоправданную критику в свой адрес, хотя порой очень переживает.
Иногда, признается звезда, травля становится просто невыносимой, и она даже плачет. Но, поскольку она сама человек не злой, то быстро забывает оскорбления. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Единственное, что ей непонятно – откуда такой массовый злобный интерес к ее жизни.
«В какой-то момент мне прям стало так за себя обидно. Мне хотелось сказать: "Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь, уже хорош! Вам не стыдно?" Поверьте, мне есть столько чего сказать и про всех рассказывать, мне просто неинтересно», - пожаловалась звезда.
Ранее Ольга Бузова рассказала о причинах расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Звездная пара развелась в 2016 году, однако открыто говорить о том времени артистка научилась лишь много лет спустя. По словам Ольги, отношения с