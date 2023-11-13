Появились подробности госпитализации режиссера Александра Митта

Российского режиссера Александра Митта экстренно госпитализировали из его московской квартиры. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил Telegram-канал «Киношкола Митты».

© Андрей Любимов / АГН Москва

По его данным, у ранее заболевшего пневмонией мужчины резко ухудшилось состояние здоровья. Отмечается, что данное состояние спровоцировал недавно перенесенный инсульт. При этом еще месяц назад режиссер чувствовал себя хорошо и активно обсуждал кинокартины со своими подопечными в школе.

— Сегодня днем мы писали, что к Александру Наумовичу уже приезжала бригада скорой. Но тогда он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей, — передает Telegram-канал киношколы.

О том, что Александр Митт был госпитализирован, стало известно ночью 13 ноября. Тогда отмечалось, что мужчина был перевезен в Боткинскую больницу, однако деталей причины стремительной транспортировки режиссера в госпиталь не раскрывалось.