Муцениеце объяснила, какие отношения считает идеальными
Агата Муцениеце была гостьей церемонии престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды», во время которой пообщалась с журналистами. Актриса раскрыла корреспонденту 5-tv.ru секрет идеальных человеческих отношений.
Агата убеждена, что необходимо, чтобы партнеры освободились от любых запретов, а также ни в чем друг друга не ограничивали.
«Это одна из тех тем, в которой я тоже всегда в себе копаюсь. Я за свободу. Я за свободу личности. Я всегда считала, что свободный человек, который делает то, что хочет плюс свободный человек, который делает то, что хочет, но они вместе, потому что они хотят быть вместе», — сказала она.
Муцениеце родила сына и дочь в браке с актером Павлом Прилучным. Звездная пара поженилась в 2011 году. Через девять лет брак распался, причем расстались Агата и Павел далеко не друзьями: актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
Скандалы не прекращаются до сих пор — Муцениеце продолжает выяснять отношения с Прилучным в суде.