Муцениеце объяснила, какие отношения считает идеальными

«Это одна из тех тем, в которой я тоже всегда в себе копаюсь. Я за свободу. Я за свободу личности. Я всегда считала, что свободный человек, который делает то, что хочет плюс свободный человек, который делает то, что хочет, но они вместе, потому что они хотят быть вместе», — сказала она.