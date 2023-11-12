Леонтьев снизил цену на свои концерты

Валерий Леонтьев снизил ценник на свои новогодние корпоративы. Это произошло на фоне падения спроса на его выступления. Артист просит 120 тысяч долларов вместо 150. Но, предположительно, можно договориться даже на 100 тысяч, - пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

При этом райдер у певца не изменился.Леонтьев, как и ранее, просит предоплату 50% за свой концерт и предоставление автомобиля Mercedes-Benz. Неизменным осталось требование заклеить черными пакетами окна в люксовом номере отеля. Также музыканту необходимо, чтобы рядом с ним в гостинице поселили его охранников.