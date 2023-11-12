Пугачева напомнила важную фразу, которую просила произнести певца SHAMAN
Певица Алла Пугачева прервала долгое молчание в социальных сетях. В новой публикации она вспомнила о своем бывшем ученике — певце Ярославе Дронове, который известен под псевдонимом SHAMAN.
Артист в 2013 году был участником шоу «Фактор А», лицом и председателем жюри которого была Пугачева. Певицу поразило, как Дронов исполнил арию «Снова туда, где море огней...». Он дошел до финала шоу и занял в нем третье место, а также получил специальный приз от Пугачевой «Золотая звезда Аллы». Перед тем, как покинуть проект, Дронов сказал, что о нем еще услышат.
— Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!». Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо, — написала Пугачева в личном микроблоге.
В начале ноября Алла Пугачева неожиданно приехала в РФ, ее появление всполошило общественность: одни радовались, а другие негодовали. Кто-то даже припомнил артистке слова о «рабах и холопах». В ответ на это певица выложила эмоциональный пост в своем блоге.
Недавно на концерте, приуроченном ко Дню Народного единства, SHAMAN на сцене нажал на красную «ядерную кнопку» под слова «Я русский!».