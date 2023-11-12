Пугачева напомнила важную фразу, которую просила произнести певца Shaman

— Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!». Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо, — написала Пугачева в личном микроблоге.