Киркоров поддержал Пугачеву

Алла Пугачева накануне опубликовала в социальной сети обращение к россиянам. Она гневно обрушилась на тех, кто негативно отзывался об ее творчестве и ее поступках, и объяснила, что именно их она ранее называла «холопами и рабами».

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Но к российскому народу это высказывание отношения не имеет - потому что она любит народ, для которого «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». Артистка уверена, что ее поклонники ее не предадут.

Мнения фолловеров разделились, кто-то поддержал Примадонну, кто-то, напротив, обрушился на нее с критикой. Среди тех, кто поставил лайк под ее постом – Кристина Орбакайте и бывший супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров, - пишут 7days.ru.

На недавней презентации нового альбома Люси Чеботиной прошел благотворительный аукцион, где звездные гости могли приобрести предметы искусства и в то же время сделать хорошее дело.