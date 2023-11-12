Собчак прокомментировала драку Виторгана и Богомолова

В 2019 году в Сети распространилось видео драки бывшего мужа телеведущей Ксении Собчак, актера Максима Виторгана, и ее нынешнего супруга, режиссера Константина Богомолова. Спустя почти четыре года после инцидента журналистка решила прокомментировать данный случай, заявив, что в этом конфликте победителей нет.

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По словам Собчак, драка произошла из-за любви. К кому именно, женщина кокетливо не стала уточнять. Таким образом Собчак пыталась уйти от ответа на вопрос рэпера Моргенштерна*, который взял у нее интервью. Однако музыкант пытался добиться правды любой ценой. Он спросил, кто именно вышел победителем из этого конфликта. Однако Собчак заявила, что выигравших и проигравших в этой драке нет, поскольку физическое насилие всегда является проявлением слабости, и такой принцип касается всего в мире — и личных отношений, и геополитических споров.

— Не может быть победы в драке. Все проиграли. Понимаешь? Дрались ли они? Дрались, но не должны были. Давай так. Я очень люблю мужа Костю. Считаю его гениальным человеком, восхищаюсь тем, что он делает. И он из редких людей, чей талант я считаю огромным, он вызывает во мне искренний женский трепет, — рассказала Собчак в интервью на YouTube-канале.

В январе 2019 года Виторган пришел в кафе, в котором уже находился Богомолов. Через некоторое время мужчины вышли на улицу, и между ними завязалась потасовка. Обратно в кафе Богомолов вернулся с кровавой ссадиной.

Сам режиссер позднее, вспоминая об этом инциденте, заявил, что не держит обиды на Виторгана. Он выразил надежду, что однажды сможет общаться с ним нормально.