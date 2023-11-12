Художник Мирошник рассказал о двойном чуде в жизни Николая Дроздова

«Он на радостях выходит из церкви и видит, что огромная машина сдает задом. И старенькая бабушка выходит самая последняя из этой церкви, и машина ее толкает. Бабушка падает затылком на ступеньки. А Николай Николаевич в детстве играл в футбол, он был вратарем. И он в прыжке хватает голову этой бабушки... Все живы, счастливы. И он говорит - так в жизни вышло, что два чуда в один день», - рассказал Мирошник.