Художник Мирошник рассказал о двойном чуде в жизни Николая Дроздова
Художник Константин Мирошник, друг Николая Дроздова, в программе «Галерея Звезд» на телеканале «Звезда» рассказал, как за один день в жизни телеведущего произошло два чуда.
Один из родственников Николая Дроздова был Святитель Филарет. Дроздов долгое время пытался узнать, где захоронена мать митрополита - он знал только о том, что женщина покоится на старом кладбище.
«Абсолютно нечаянно он оказывается в церкви, на праздник. Там его затолкали к стенке, прижимают. И Николай Николаевич чувствует, что сзади него какая-то икона. Дождавшись окончания всего, люди выходят, а он разворачивается и видит - икона Филарета. Под ней маленькая табличка. И написано, что здесь лежат мощи Евдокии Никитишны, мамы Филарета», - рассказал художник.
Дроздов был очень рад находке. Спустя короткое время в той же церкви произошло еще одно чудо.
«Он на радостях выходит из церкви и видит, что огромная машина сдает задом. И старенькая бабушка выходит самая последняя из этой церкви, и машина ее толкает. Бабушка падает затылком на ступеньки. А Николай Николаевич в детстве играл в футбол, он был вратарем. И он в прыжке хватает голову этой бабушки... Все живы, счастливы. И он говорит - так в жизни вышло, что два чуда в один день», - рассказал Мирошник.