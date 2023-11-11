Киркоров рассказал о своем страхе

Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Как оказалось, король российской эстрады опасается ездить за рулем. Об этом он рассказал в беседе с журналистом 5 Канала.

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Филипп боится попасть в ДТП – в этом случае он может получить травму, разбить дорогой автомобиль и надолго испортить себе настроение.

«У меня сегодня товарищ разбил машину красивую, потому что кто-то на кольце не уступил кому-то дорогу. Новая машина! Ну, не вдребезги, но настроение испорчено», — сообщил певец.

Так что за руль Киркоров садится только в тех местах, где движение не слишком интенсивное, размеренное и спокойное. К примеру – на курортах, где можно перемещаться в кабриолете с открытым верхом.