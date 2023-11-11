Киркоров рассказал о своем страхе
Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Как оказалось, король российской эстрады опасается ездить за рулем. Об этом он рассказал в беседе с журналистом 5 Канала.
Филипп боится попасть в ДТП – в этом случае он может получить травму, разбить дорогой автомобиль и надолго испортить себе настроение.
«У меня сегодня товарищ разбил машину красивую, потому что кто-то на кольце не уступил кому-то дорогу. Новая машина! Ну, не вдребезги, но настроение испорчено», — сообщил певец.
Так что за руль Киркоров садится только в тех местах, где движение не слишком интенсивное, размеренное и спокойное. К примеру – на курортах, где можно перемещаться в кабриолете с открытым верхом.
Филипп Киркоров рассказал, что в прошлом году весил 118 килограммов. Сейчас цифра на весах держится на 91 килограмме и, как уверен народный артист РФ, это – целиком и полностью заслуга пластического хирурга Тимура Хайдарова.