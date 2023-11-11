Даня Милохин заявил, что никто из родственников ему не нужен

«О чем нам говорить? Я очень хотел уехать из дома, чтобы мне поскорее исполнилось 18 лет, и никто за мной не следил. Думаю, и они очень хотели избавиться от такой ноши. Я много проблем им принес. Когда мы друг от друга избавились, как будто бы... Они не знали, что я буду таким. Думали, наверное, что буду много помогать, буду паинькой», — объяснил Милохин.