Даня Милохин заявил, что никто из родственников ему не нужен
21-летний Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу Евгении Медведевой «Бес Комментариев». В беседе о детстве и близких людях тиктокер признался, что не интересуется своими близкими. В свое время он отказался встречаться с родной матерью, не хотел бы встреч и сейчас. Когда-то мама сдала его с братом в детский дом.
Единственный человек, который заботился о Дане, была бабушка по отцовской линии. Но и к ней никаких добрых чувств он не испытывает. Об этом информирует Экспресс Газета.
«Помню только бабушку, но и на нее мне пофиг. Нас ничего не связывало. Ни пройденных жизненных этапов, ни приколов. Мне без разницы на нее», - сказал он.
Также не досталось добрых слов и тем людям, которые взяли его из детского дома в семью.
«О чем нам говорить? Я очень хотел уехать из дома, чтобы мне поскорее исполнилось 18 лет, и никто за мной не следил. Думаю, и они очень хотели избавиться от такой ноши. Я много проблем им принес. Когда мы друг от друга избавились, как будто бы... Они не знали, что я буду таким. Думали, наверное, что буду много помогать, буду паинькой», — объяснил Милохин.
Ранее блогер не смог ответить, где находится остров Сахалин и какой стране принадлежит его территория.