Пугачева ответила «завистникам и клеветникам»: реакция Госдумы и россиян

Народная артистка СССР Алла Пугачева в соцсетях обратилась к «завистникам и клеветникам», которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть поклонников. Как на слова певицы отреагировали политики и пользователи Сети?

© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Какое обращение оставила Пугачева 11 ноября

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Алла Пугачева заявила, что многомиллионная армия поклонников ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» творчество певицы.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Я народ люблю и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала Примадонна.

Артистка также сообщила о «бесполезных» попытках уничтожить ее личность. По словам певицы, она давно не поет и свою миссию уже выполнила, оставив судьбу на волю Вселенной.

«И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля, спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», — прокомментировала Пугачева.

Пугачева подчеркнула, что счастье для нее заключается не в деньгах. Главным богатством она считает свободу.

«Живем дальше! P. S. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу. Теперь и я ее скажу, хотя меня никто не просит: „Вы еще обо мне услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих в ваших сердцах», — добавила исполнительница.

Как на обращение Пугачевой отреагировали в Госдуме

Депутат Государственной думы, член комитета по культуре Сергей Соловьев заявил, что высказывания Аллы Пугачевой в адрес оппонентов выглядят «смешной карикатурой образа страдалицы за правду, которая любит русский народ». По его словам, «позорный побег Примадонны из страны и ее критика защитников Отечества являются предательством и проявлением малодушия».

«Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ», — сказал депутат NEWS.ru.

Соловьев отметил, что за всю личную жизнь и за время творчества Пугачева не стеснялась в выражениях и иногда допускала грубости в адрес людей. Он считает, что тексты песен артистки не соответствовали ее образу.

«Пугачева за всю свою личную жизнь и в творчестве была экстравагантная дама. Она не стеснялась выражений и в советское время, и по сей день отпускает в адрес людей грубости, а порой и нецензурную брань. Уровень ее культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность. Тексты песен шли вразрез с восприятием ее образа», — прокомментировал парламентарий.

Он добавил, что те, кто по-настоящему любит родину и ее народ, всегда останутся со страной в трудный для нее момент. По его мнению, Пугачева сейчас обижается на справедливую оценку своих действий.

Как на обращение Пугачевой отреагировали поклонники

Алла Пугачева закрыла возможность комментирования своего поста, однако в Сети широко обсуждается обращение Примадонны. Некоторые россияне заподозрили исполнительницу в попытке «переобуться».

«Новые оправдания, уж не знают с муженьком, какими неправдами в Россию вернуться»;

«Хочет переобуться! С головой проблемы уже, идимо»;

«Какой большой текст, видимо, сильно хочется русских денег»;

«Пусть обратно в Израиль едет. А то сразу по-другому запела. На ходу переобувается!» — прокомментировали интернет-пользователи.

При этом нашлись и те, кто поддержал певицу.